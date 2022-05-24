وزير الخارجية التركي يلتقي المالكي في رام الله

وصل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء إلى مدينة رام الله في زيارة مدتها يوم واحد.

وبدأ الوزير التركي زيارته بلقاء وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية؛ وفقا لمراسل وكالة الأناضول.

وسيعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا عقب اللقاء، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الفلسطينية.

ويترأس وزير الخارجية التركي اللجنة الوزارية الفلسطينية التركية المشتركة، والتي تضم مسؤولين من وزارات ومؤسسات حكومية.

وعلى جدول الوزير التركي، لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة الفلسطينية "المقاطعة".

وفي حوار سابق مع وكالة الأناضول، وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، العلاقات الفلسطينية التركية بـ"المتينة".

وقال "نفتخر بعلاقتنا مع تركيا، وهناك علاقة تربط بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والتركي رجب طيب إردوغان، وتنتقل على كل المستويات، حيث تربطني علاقة قوية مع نظيري مولود تشاووش أوغلو".

ورحّب المالكي بزيارة نظيره التركي، وقال إن هذه الزيارة تأتي "لعقد الجولة الثانية للجنة الوزارية الفلسطينية التركية، وللعمل على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين".