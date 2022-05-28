الاحتلال يعتقل 5 أشخاص في كوبر والعروب والكرمة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خمسة أشخاص في مداهمات نفذتها في الضفة الغربية واعتدت

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت منزلين في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

واعتقلت الشابين مجاهد وجدي البرغوثي، ويحيى محمد البرغوثي، وكلاهما يبلغان من العمر (20 عاما).

كما نفذت قوات الاحتلال مداهمات في منطقة الخليل اعتقلت خلالها ثلاثة شبان من مخيم العروب لبلدة كرمة التابعة مدينة دورا جنوبي الضفة.

وقال جيش الاختلال في بيان صدر عن إن المعتقلين الخمسة نقلوا للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

وادعى الاحتلال أن الاعتقالات نفذت للاشتباه بتورط المعتقلين بـ"أنشطة إرهابية"، لم يحددها.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين صهيب خالد الخطيب من مخيم الفوار، وسائد عبد سدر من البلدة القديمة في الخليل، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتشتهما.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بالضرب على أحد المواطنين في بلدة اليامون غرب جنين، وداهمت ورشة حدادة في شارع جنين- حيفا، وفتشتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي السيلة الحارثية واليامون غربا، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل كفردان.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط قرى وبلدات رمانة، وتعنك، وعانين، والطيبة، ويعبد، وكفيرت، وطورة الطرم، ونزلة زيد، وعرابة، وعنزة، وسيلة الظهر، وجبع، في محافظة جنين ما أدى الى عرقلة حركة التنقل.

وتواصل قوات الاحتلال حملات المطاردة للعمال الذين يحاولون التوجه لأماكن عملهم داخل أراضي الـ48 في القرى والبلدات المحاذية لجدار الفصل العنصري، وهي: فقوعة، وعرانة، والجلمة، وزبوبا، ورمانة، وعانين، والطيبة، وطورة، والطرم.

يأتي ذلك في ظل التوترات التي تشهدها البلاد قبيل "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية الاستفزازية المقررة يوم غد، الأحد، في القدس المحتلة.

والليلة الماضية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في أماكن متفرقة في الضفة استشهد خلالها الفتى زيد محمد غنيم (15 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 100 عملية اعتقال في أنحاء الضفة الغربية ومدينة القدس بدعوى تأمين المسيرة.

والمقرر أن تمر المسيرة من باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة، وتمر في الحي الإسلامي وأزقة البلدة ويتخللها التلويح بأعلام إسرائيلية وترديد شعارات بينها "الموت للعرب".

وتسببت المسيرة في السنوات السابقة، باندلاع مواجهات واسعة.