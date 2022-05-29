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إصابات واعتقالات بالضفة واستهدف مركبات للمستوطنين بالخليل ونابلس

تاريخ النشر: 29/05/2022 - 07:59

إصابات واعتقالات بالضفة واستهدف مركبات للمستوطنين بالخليل ونابلس
مواجهات في الضفة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما بلغ عن عدة إصابات جراء مواجهات بين جنود الاحتلال ومجموعات من الشبان في بعض المناطق.

في مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، أصيب 3 مواطنين خلال حملة مداهمات واعتقالات شنتها قوات الاحتلال في المخيم فجرا، فيما أصيب جندي من جيش الاحتلال بجروح وصفت بالطفيفة خلال المواجهات في المخيم.

واندلعت مواجهات في المخيم عقب اقتحام قوات الاحتلال له، ما أدى لإصابة فتى بجروح خطيرة بعد أن أصيب بطلق ناري في الصدر، وشابين آخرين أصيبا بجروح متوسطة إلى طفيفة، ونقلوا إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين من مناطق مختلفة بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، بحسب ما أفاد نادي الأسير.

إلى ذلك، تعرضت مركبة مستوطن فجر اليوم الأحد، لإطلاق نار من قبل مسلحين قرب مفترق زيف جنوب جبال الخليل.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن عملية إطلاق النار لم توقع أي إصابات، فيما أجرى جيش الاحتلال عمليات تفتيش في المنطقة.

في منطقة نابلس، بلغ عن تعرض حافلة للمستوطنين لإطلاق نار من قبل مسلحين، دون أن يعلن عن أي إصابات بصفوف المستوطنين.

ويأتي ذلك، ردا على اعتداءات المستوطنين في منطقة نابلس وأعمال العربدة للمستوطنين في منطقة حوارة، إذ تواصلت مناشدة المواطنين بالتصدي لقطعان المستوطنين في حوارة، مع تصاعد هجوم للمستوطنين على منازل بلدة بورين.

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