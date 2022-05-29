إصابة عشرات العمال بالاختناق ولجان حراسة للتصدي لهجمات المستوطنين

دعا مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أهالي البلدات والقرى خاصة القريبة من المستوطنات، لتفعيل لجان الحراسة والتصدي لهجمات المستوطنين، ورفع الأعلام الفلسطينية، فيما أصيب عشرات العمال بحالات اختناق جراء قمعهم بالغاز المدمع من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد.

وقال دغلس، إن غالبية المناطق في الضفة تتعرض لهجمات المستوطنين، خاصة القريبة من المستوطنات، إضافة إلى المفارق والطرق الواصلة بين المدن الفلسطينية.

وأضاف أنه خلال الأيام الماضية سجلت العديد من الاعتداءات بحق المواطنين، خاصة في حوارة التي تشهد معركة رفع العلم الفلسطيني، وبلدات بورين، وبرقة، وقصرة، وقريوت، وغيرها من المناطق التي تشهد مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق، عدا عن استهداف مركبات المواطنين في محيط محافظة نابلس.

إلى ذلك، أصيب عشرات العمال الفلسطينيين، صباح اليوم الأحد، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم، قرب الجدار الفاصل قرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بإن قوات الاحتلال لاحقت مجموعة من العمال أثناء توجههم إلى عملهم في الداخل، وأطلقت الغاز المسيل للدموع صوبهم، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأصيب مئات العمال منذ بداية العام الجاري، أثناء محاولتهم الدخول للداخل المحتل، عبر فتحات الجدار، وبعضهم أصيب إصابات حرجة.

وبلغ عدد العمال الذين يسلكون طرق الفتحات 130 ألف عامل من مختلف مناطق الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال تكثيف تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط قرى وبلدات محافظة جنين.