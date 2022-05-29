محافظ القدس: السيادة فلسطينيّة والاحتلال يحاول جرّ المنطقة لحرب دينيّة

قال محافظ القدس، عدنان غيث، إنّ السيادة في المدينة المحتلة، فلسطينية، رغم كل ممارسات الاحتلال الذي يحاول جر المنطقة إلى حرب دينيّة.

جاء ذلك في تصريحات صحافيّة، أدلى بها غيث لقناة "الجزيرة"، مساء اليوم الأحد، بالتزامن مع "مسيرة الأعلام" الاستيطانية التي ينظمها عنصريون يهود في القدس.

وذكر غيث أن "الشعب الفلسطيني أثبت اليوم أن السيادة في القدس هي سيادة فلسطينية رغم كل ممارسات الاحتلال".

وشدد على أن "الاحتلال لم يكن ليتمادى لولا هرولة بعض الدول المطبعة وازدواجية المعايير الدولية".

طائرة"درون" تحلّق بالعلم الفلسطيني فوق باب العامود وسط القدس المحتلة pic.twitter.com/TIZNa4LVWn — موقع عرب 48 (@arab48website) May 29, 2022

وأكد أن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول جر المنطقة إلى حرب دينية من خلال الاعتداء على المقدسات"، داعيا "شعبنا إلى الوحدة وتحصين الجبهة الداخلية للدفاع عن قضيته العادلة".

كما شدد على أن تصاعد وتيرة الهجمة الإسرائيلية تزاداد يوما بعد يوم ومقابل في محاولة لتهويد كامل للقدس.

وتابع: "نواجه حكومة متطرفة يمينية، وتطهيرا عرقيا، وتهجيرا قسريا، في عاصمتنا المحتلة".

ووصلت "مسيرة الأعلام" الاستيطانية إلى منطقة باب العامود وأسوار البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة التي دخلوها متوجهين إلى الحي الإسلامي ومنه إلى باحات حائط البراق، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي فرقت بالقوة مسيرة ترفع الأعلام الفلسطينية.

واعتدى المستوطنين على محال المقدسيين وعلى الفلسطينيين وسط استفزازات استمرت على طول المسيرة التي انطلقت بعد ظهر اليوم من الشق الغربي للمدينة وشهدت مشاركة أعضاء في الكنيست ومسؤولين في بلدية الاحتلال في القدس ورموز اليمين الاستيطاني العنصري المتطرف.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص المطاطي والقنابل المدمعة والصوتية المشاركين في مسيرة ترفع الأعلام الفلسطينية في باب الساهرة ومدخل شارع صلاح الدين، فيما اعتدت على الصحافيين في منطقة باب العامود ومحيط البلدة القديمة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 24 إصابة في محيط وداخل البلدة القديمة في القدس، وتم نقل 8 إصابات للمستشفى لتلقي العلاج وباقي الإصابات تم علاجهم ميدانيا.