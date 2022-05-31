إثر التصعيد الإسرائيلي في القدس: وزير الخارجية الأردني يلتقي عباس في رام الله

وصل وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة رام الله في زيارة غير معلن عنها مسبقا.

ووفقا لمراسل وكالة "الأناضول"، فإن الصفدي وصل إلى رام الله على متن طائرة مروحية قادما من العاصمة الأردنية عمان.

وعلى جدول أعمال الصفدي، لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأعضاء من القيادة الفلسطينية، بحسب تلفزيون فلسطين الرسمي.

وقال التلفزيون إن الصفدي سيناقش مع القيادة الفلسطينية "التصعيد الإسرائيلي الأخير في مدينة القدس، وتنسيق الجهود الفلسطينية الأردنية في كافة القضايا".

ويعقد الصفدي مؤتمرا صحافيا مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، قبل مغادرته رام الله، بحسب المصدر ذاته.

ومما يذكر أنه تصاعدت حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية، يوم الأحد، عقب تنظيم المستوطنين "مسيرة الأعلام" بالقدس، وسبق ذلك اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين.