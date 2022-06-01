مستوطنون يقتحمون الأقصى ويدمرون محاصيل زراعية بيطا والأغوار

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاربعاء، ساحات المسجد الاقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت الحماية لعصابات المستوطنين خلال تنفيذ اعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين بالأغوار والضفة الغربية.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما أدى عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

ويتعرض المسجد الاقصى الى اقتحامات يومية على فترتين صباحية ومسائية من قبل المستوطنين ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام في مسافر يطا

واعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على رعاة أغنام، ودمروا محاصيل زراعية في قرية الجوايا، شرق يطا قضاء محافظة الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا"، إن مستوطني "ماعون، وخفات ماعون" المقامتين على أراضي المواطنين، اعتدوا بحماية من جنود الاحتلال ولليوم الثاني على التوالي، على الرعاة في قرية جوايا قرب العين البيضا، ومنعوهم من الوصول إلى المراعي تحت تهديد السلاح.

وأضاف أن المستوطنين أطلقوا ماشيتهم في حقول المواطنين الزراعية في تلك المنطقة، ما أدى إلى تدمير محاصيل القمح والشعير التي تعود لعائلة الشواهين.

الاحتلال يستولي على مركبات وجرارات زراعية في الأغوار

واستولت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، على جرارات زراعية ومركبات خاصة في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال داهمت مناطق البرج، والميتة، والفارسية، واستولت على 9 جرارات، و9 مركبات خاصة.

يذكر أن قوات الاحتلال كثفت مؤخرا من حملتها العسكرية في مناطق الأغوار بهدف التضييق على المواطنين من خلال المساس بممتلكاتهم ومحاربتهم في قوت يومهم لدفعهم على الرحيل.