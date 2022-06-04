الشيخ: ما يُروَّج له الهدف منه العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني

صرّح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ إنه "لا صحة للأخبار الصفراء المتداولة حول صحة السيد الرئيس محمود عباس".

وجاء ذلك في تغريدة نشرها، مساء اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر"، ردًا على الشائعات التي "تحاول زعزعة الوضع الداخلي الفلسطيني" على حد تعبيره.

وأكد الشيخ في تغريدته أن الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس "يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد"، مشيرًا إلى أن "ما يُروّج له الهدف منه العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني".

وكانت قد نشرت قناة الـ"بي بي سي" البريطانية خبرًا مفاده أن تم "تكليف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ببعض المهام الجوهرية لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بسبب ظروف صحية".