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احتجاجات بالخليل ضد الغلاء وارتفاع الأسعار

تاريخ النشر: 05/06/2022 - 12:15

احتجاجات بالخليل ضد الغلاء وارتفاع الأسعار
حرائك بالخليل ضد رفع الضرائب (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شارك مئات المواطنين في مدينة الخليل بالضفة الغربية، اليوم الأحد، في مسيرة احتجاجية على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فيما أعلن عن اعتصام مفتوح وفعاليات احتجاجية متواصلة وسط المدينة.

واحتشد مواطنون منذ ساعات الصباح، عند دوار ابن رشد وسط الخليل، للمشاركة الفعاليات الاحتجاجية ضد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، حيث تم نصب خيمة اعتصام عند الدوار.

وانطلقت الشاحنات من المنطقة الجنوبية في الخليل حتى دوار ابن رشد، للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية.

وهتف المشاركون بشعارات منددة بغلاء أسعار المواد التموينية والمشروبات، والمحروقات، مطالبين حكومة محمد اشتية بالتدخل العاجل.

وارتفعت أسعار الوقود والمشروبات المحلاة بأنواعها، وأسعار الحبوب، ومشتقات الألبان، فيما يرتقب أن تعلن الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأعلن منسقو حراك "بدنا نعيش" في الخليل، اعتصامهم المفتوح عند دوار ابن رشد. ونظم المواطنون مسيرة بالشاحنات في المدينة، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. ومماطلة الحكومة الفلسطينية بالاستجابة لمطالب الحراك.

وقال منسقو حراك "بدنا نعيش" إن المواد الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار، إلى جانب المشروبات والمحروقات.

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#الخليل
#احتجاجات
#ضرائب
#غلاء المعيشة
#ارتفاع الأسعار
#الحكومة الفلسطينية

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