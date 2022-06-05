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غزّة: مواطنان يضرمان النار بمحامٍ ونقابة المحامين تعلن خطوات احتجاجية

تاريخ النشر: 05/06/2022 - 15:50

غزّة: مواطنان يضرمان النار بمحامٍ ونقابة المحامين تعلن خطوات احتجاجية
المحامي عصام أبو وطفة
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أضرم مواطنان غزيّان، اليوم الأحد، النار بأحد المحامين عند مدخل محكمة في جنوبي محافظة غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن شخصين قاما بإشعال النار بالمحامي، عصام أبو وطفة، أمام مبنى محكمة بداية غزة داخل قصر العدل، حيث قام الأول بسكب البنزين عليه من الخلف والثاني أشعل النار فيه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج بعد إصابته بحروق.

وعقب الحادثة، أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، في بيان صدر عنها عن تعليق كافة خدماتها النقابية بجميع فروعها في قطاع غزة، وذلك احتجاجا على حادثة الاعتداء على أحد أعضائها في قصر العدل بغزة من مواطنين من خلال سكب مادة حارقة على جسدة ومن ثم إحراقه.

وجاء في البيان أن "النقابة سوف تنظم وقفة احتجاجية داخل أسوارها في مقر نقابة المحامين الرئيسي بغزة تمام الساعة 11 صباحًا، للمطالبة بحفظ الأمن والأمان للمحامين".

وأعلن النقابة في بيانها "عن قرارها بالإضراب عن العمل، يوم غد الإثنين، أمام كافة المحاكم والنيابات والمؤسسات الرسمية احتجاجا على جريمة الاعتداء على المحامي عصام أبو وطفة".

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#إشعال النيران
#إحراق محامٍ
#المحامي عصام أبو وطفة

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