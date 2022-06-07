الاحتلال يردم بئرا ببيت ليد ويخطر بهدم 12 منشأة بمسافر يطا

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم 12 منشأة سكنية وزراعية في خربة التبان بمسافر يطا قضاء الخليل، وفق ما ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال داهمت الخربة، ووجهت 12 إخطارا لغرف سكنية وزاراعية وآبار مياه.

و ردمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بئر مياه جوفي، قرب الشارع الرئيسي في بلدة بيت ليد شرق محافظة طولكرم.

وقال نائب رئيس بلدية بيت ليد هشام دريدي، إن قوات الاحتلال ردمت البئر المخصص للشرب ويخدم سكان البلدة بالكامل بالحجارة والباطون، دون سابق إنذار.

وأضاف أن قوات الاحتلال أجبرت طواقم البلدية على مغادرة المكان، مشيرا إلى أن البئر حفر قبل عام، من قبل البلدية بموافقة وزارة الحكم المحلي، على أرض مساحتها 400 متر مسجلة باسم البلدية.

إلى ذلك، منع جنود الاحتلال، اليوم الثلاثاء، الفلسطينيين من دخول البلدة القديمة في الخليل.

وطلبت قوات الاحتلال، من أصحاب المحلات التجارية في ساحة البلدية القديمة، ومدخل السوق في الخليل بإغلاق محلاتهم.

وأكدت مصادر محلية أن المواطنين وأصحاب المحلات رفضوا أوامر الاحتلال.