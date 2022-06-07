  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يردم بئرا ببيت ليد ويخطر بهدم 12 منشأة بمسافر يطا

تاريخ النشر: 07/06/2022 - 16:41

الاحتلال يردم بئرا ببيت ليد ويخطر بهدم 12 منشأة بمسافر يطا
الاحتلال يصعد بالهدم بمسافر يطا (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم 12 منشأة سكنية وزراعية في خربة التبان بمسافر يطا قضاء الخليل، وفق ما ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال داهمت الخربة، ووجهت 12 إخطارا لغرف سكنية وزاراعية وآبار مياه.

و ردمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بئر مياه جوفي، قرب الشارع الرئيسي في بلدة بيت ليد شرق محافظة طولكرم.

وقال نائب رئيس بلدية بيت ليد هشام دريدي، إن قوات الاحتلال ردمت البئر المخصص للشرب ويخدم سكان البلدة بالكامل بالحجارة والباطون، دون سابق إنذار.

وأضاف أن قوات الاحتلال أجبرت طواقم البلدية على مغادرة المكان، مشيرا إلى أن البئر حفر قبل عام، من قبل البلدية بموافقة وزارة الحكم المحلي، على أرض مساحتها 400 متر مسجلة باسم البلدية.

إلى ذلك، منع جنود الاحتلال، اليوم الثلاثاء، الفلسطينيين من دخول البلدة القديمة في الخليل.

وطلبت قوات الاحتلال، من أصحاب المحلات التجارية في ساحة البلدية القديمة، ومدخل السوق في الخليل بإغلاق محلاتهم.

وأكدت مصادر محلية أن المواطنين وأصحاب المحلات رفضوا أوامر الاحتلال.

بودكاست عرب 48

#مسافر يطا
#خربة التبان
#مقاومة الجدار والاستيطان
#سلطات الاحتلال
#إخطار

حوارات

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إهمال طبي لمرعي وشاهين وتأجيل "محكمة الثلث" للأسيرتين سليمان وعواد
إهمال طبي لمرعي وشاهين وتأجيل "محكمة الثلث" للأسيرتين سليمان وعواد

2022-06-07

القدس: مستوطنون يعتدون على كنيسة "الروح القدس"
القدس: مستوطنون يعتدون على كنيسة "الروح القدس"

2022-06-07

مصرع شاب من غزة غرقا
مصرع شاب من غزة غرقا

2022-06-07

الأكثر قراءة

الائتلاف يفشل في تمرير قانون الأبارتهايد

الائتلاف يفشل في تمرير قانون الأبارتهايد

2022-06-06
منصور عباس يسعى لإقناع حزبه بتأييد قانون الأبارتهايد

منصور عباس يسعى لإقناع حزبه بتأييد قانون الأبارتهايد

2022-06-06
المزرعة: صدمة إثر وفاة الطبيب شادي أصلان خلال عمله بالمشفى

المزرعة: صدمة إثر وفاة الطبيب شادي أصلان خلال عمله بالمشفى

2022-06-06
حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

2022-06-06
احتجاجات بالضفة ضد الغلاء ودعوات للإضراب

احتجاجات بالضفة ضد الغلاء ودعوات للإضراب

2022-06-06