مصرع الفتى زيد عليان من العيسوية غرقا

لقي الفتى زيد محمد عليان (14 عاما) من قرية العيسوية، إلى الشمال الشرقي من البلدة القديمة للقدس، مصرعه إثر حادث غرق في بركة سباحة بأحد المنازل في مدينة أريحا، صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر محلية أن الفتى عليان غرق في بركة للسباحة حين كان مع أسرته في أريحا، وم نقله إلى مستشفى أريحا، ومن ثم تحويله إلى مستشفى "هداسا" العيسوية وسط محاولات لإنعاشه وإنقاذ حياته، لكن دون جدوى.

وساد الحزن والأسى بين أقارب وأصدقاء ضحية حادث الغرق، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

وفي قطاع غزة، عثرت الشرطة البحرية، أمس الثلاثاء، على جثة الشاب بهاء أبو طبق، يبلغ من العمر 35 عاما، فقدت آثاره خلال السباحة في بحر منطقة الواحة شمالي قطاع غزة.

كيف نحمي الأطفال من الغرق؟

الحرص على مراقبة الطفل أثناءوجوده في المياه والحرص على أن يكون على بعد مسافة رفع ذراع منه.

الحرص على عدم الانشغال في قراءة الكتب أو استخدام الهواتف الذكية، وعدم القيام بأي نشاط آخر عندما تراقبون الطفل خلال سباحته في بركة مياه أو البحر.

عدم ترك الأطفال الصغار وحدهم في حوض الاستحمام، أو حمام السباحة، أو طشت الماء، أو بالقرب من أي مصدر آخر للمياه، ولو للحظة واحدة.

إفراغ حمامات السباحة المنزلية من المياه وكذلك أحواض الاستحمام، فور الانتهاء من استخدامها.

ينصح في إطار النشاط اليومي في حمام السباحة في رياض الأطفال، عد الأطفال أثناء دخولهم المياه والقيام بإعادة العد كل فترة زمنية محددة، بمعدل كل ربع ساعة.

اذكروا دائما أن الأطفال يصنعون ضجيجا في الماء، فإذا كانوا هادئين تفقدوا الوضع جيدا وأكثر من مرة.