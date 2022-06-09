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الاحتلال يهدم 4 شقق سكنية في بيت جالا

تاريخ النشر: 09/06/2022 - 08:16

الاحتلال يهدم 4 شقق سكنية في بيت جالا
الشقق تهدم للمرة الثانية بحجة البناء دون ترخيص (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، عمارة سكنية مكونة من أربع شقق سكنية، قيد التشطيب، في مدينة بيت جالا قضاء بيت لحم، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، علما أن العمارة تعود مليكتها لعائلة زرينة.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها جرافات منطقة بير عونة في بيت جالا، وهدمت العمار السكنية المكون من طابق واحد وتشمل أربع شقق، بمساحة إجمالية 400 متر مربع، بحجة عدم الترخيص، علما أن الهدم يأتي للمرة الثانية بعد هدم منزلهم المكون من ستة طوابق، في نفس المنطقة.

يذكر أن الاحتلال هدم أكثر من مرة لمنازل تعود لعائلة زرينة في منطقة بير عونة، إضافة إلى منازل أخرى، عدا عن إخطارات الهدم ووقف البناء.

هدم 300 مبنى بالضفة والقدس منذ بداية العام

إلى ذلك، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 300 مبنى بالضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ مطلع العام الجاري، بحسب إحصاءات وثقتها منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، التي حذرت في تقرير لها من خطورة سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال بالقدس والضفة وخاصة في مناطق (ج).

وأوضح تقرير الأمم المتحدة أنه كما هو الحال في معظم عمليات الهدم، تكمن ذريعة الاحتلال الإسرائيلي التي تبرر الهدم المحتمل في وادي قدوم في الافتقار إلى رخصة بناء إسرائيلية.

وأكدت المنظمة في تقريرها أنه يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على مثل هذه التصاريح أو تلك الرخصة في القدس المحتلة، نظرا للبيروقراطية وسياسة التضييق التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس ومناطق (ج) التي تتحكم إسرائيلي في البناء فيها.

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#بيت جالا
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#الاحتلال
#شقق سكنية
#الضفة الغربية

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