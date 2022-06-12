اعتقالات بالضفة والقدس وملاحقة للعمال قرب الجدار

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلية الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال عددا من الشبان من الضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

في محافظة طولكرم، اندلعت فجر اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طولكرم ومخيماتها.

واقتحمت دوريات الاحتلال مخيمي طولكرم ونور شمس، وانتشرت في عدد من الحارات، وداهمت عدة منازل ونفذت عمليات تفتيش وتخريب.

وأطلقت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.

واندلعت مواجهات ليلية بين شبان وقوات الاحتلال، عقب انطلاق المسيرة الشعبية الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية، في حين لاحقت قوات الاحتلال العمال بالقرب من جدار الفصل العنصري.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي قرب الجدار الفاصل في خلة نوفل غربي قلقيلية.

كما لاحقت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، عشرات العمال قرب جدار الفصل العنصري قضاء طولكرم.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال لاحقت العمال، ومنعت العشرات منهم من الاقتراب من المكان، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، لإجبارهم على المغادرة.

ويتعرض العمال الفلسطينيون للتنكيل والملاحقة من قوات الاحتلال، أثناء محاولتهم الوصول لأماكن عملهم داخل الخط الأخضر.

وأصيب 3 مستوطنين بجروح طفيفة بعد دخولهم بسيارتهم إلى بلدة عزون قضاء قلقيلية.

في القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال صباح اليوم الأحد، شابين من سكان المدينة المحتلة.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن تلك القوات اعتقلت أحمد موسى عليان من بلدة العيسوية، فيما اعتقلت، مساء السبت، شابا من داخل فندق السانت جورج.