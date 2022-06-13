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أريحا: إخطار 5 مساكن والاحتلال يهدم منزلا قيد الانشاء

تاريخ النشر: 13/06/2022 - 12:14

أريحا: إخطار 5 مساكن والاحتلال يهدم منزلا قيد الانشاء
تصاعد وتيرة الهدم على جانبي الخط الأخضر (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا قيد الانشاء في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص، وفي مؤشر لتصاعد عمليات الهدم من قبل السلطات الإسرائيلية على جانبي الخط الأخضر.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا، تبلغ مساحته 100 متر، يعود لعائلة المواطن علي حسن الكرشان.

وقال مدير الدائرة السياسية بمحافظة أريحا والأغوار، محمد غروف، إن اجراءات الهدم واخطارات سلطات الاحتلال في الآونة الاخيرة في ازدياد ملحوظ.

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال أخطرت خلال الأسبوع الجاري خمسة مواطنين بإخلاء منازلهم المهددة بالهدم في منطقة تقع شرق اريحا، إلى جانب قيام سلطات الاحتلال بفرض إجراءات وقيود جديدة للبناء على المواطنين القاطنين في منطقة "ج".

وأكد غروف أن ذلك يأتي استمرارا لسياسية الضم ومحاولة تفريغ الأغوار من ساكنيه بوسائل قهرية متنوعة.

إلى ذلك، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 300 مبنى بالضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ مطلع العام الجاري، بحسب إحصاءات وثقتها منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، التي حذرت في تقرير لها من خطورة سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال بالقدس والضفة وخاصة في مناطق (ج).

وأوضح تقرير الأمم المتحدة أنه كما هو الحال في معظم عمليات الهدم، تكمن ذريعة الاحتلال الإسرائيلي التي تبرر الهدم المحتمل في وادي قدوم في الافتقار إلى رخصة بناء إسرائيلية.

وأكدت المنظمة في تقريرها أنه يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على مثل هذه التصاريح أو تلك الرخصة في القدس المحتلة، نظرا للبيروقراطية وسياسة التضييق التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس ومناطق (ج) التي تتحكم إسرائيلي في البناء فيها.

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