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وقفة طلابية في جامعة النجاح احتجاجا على فصل طلاب

تاريخ النشر: 13/06/2022 - 12:53

وقفة طلابية في جامعة النجاح احتجاجا على فصل طلاب
من الوقفة الطلابية في جامعة النجاح، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

شارك العشرات من الطلاب اليوم، الإثنين، في وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة جامعة النجاح في نابلس، في أعقاب فصل عدد من الطلاب.

وردد الطلاب هتافات غاضبة وأخرى مطالبة ببيئة جامعية آمنة وإلغاء قرارات الفصل بحق الطلاب.

ونقل "الترا فلسطين" عن المتحدث باسم الحراك الطلاب في جامعة النجاح، صهيب حمد، قوله إنه "توصلنا لاتفاق مبدئي مع إدارة الجامعة على إعادة 7 طلاب أعلنت الجامعة فصلهم، بينهم 5 من الكتلة الإسلامية واثنان من الشبيبة".

وقال نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون المجتمعية، رائد الدبعي، لـ"الترا فلسطين"، إنه "لم نتفاوض مع ما يسمى بالحراك الطلابي، وقرارات فصل الطلاب العشرة ما تزال كما هي، ومن يريد أن يراجعها بإمكانه تقديم استئناف".

وجاءت الوقفة في أعقاب قرار إدارة جامعة النجاح بفصل 15 شخصا بينهم 5 طلاب من الكتلة الإسلامية و5 طلاب من الشبيبة ومثلهم من أمن الجامعة، على خلفية الأحداث أمام الجامعة قبل أيام.

ومما يذكر أن عناصر أمن بزي مدني اعتدوا على صحافيين وطلاب من الكتلة الإسلامية خلال وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الماضي، أمام مبنى الجامعة.

وأظهرت مقاطع مصورة آنذاك اعتداءات بالضرب بين عناصر أمن بزي مدني وطلبة من حركة الشبيبة الطلابية على طلاب من الكتلة الإسلامية.

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#جامعة النجاح
#الكتلة الإسلامية
#نابلس
#حركة الشبيبة الطلابية

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