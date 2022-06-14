أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، عن استئناف صرف المساعدات المالية الأوروبية للفلسطينيين والالتزام بحل الدولتين دون أية شروط.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته رئيسة المفوضية الأوروبية، بعيد لقائها مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وبحثت المفوضية الأوروبية مع شتية الملف السياسي، والدعم الأوروبي لفلسطين، وسبل العمل المشترك من أجل التصدي لتبعات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة،

وعقد الاجتماع بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف.

وقالت فون دير لاين "لسنوات عديدة كان الاتحاد الأوروبي يدعم فلسطين والشعب الفلسطيني (الميزانية، أونروا، المخصصات الاجتماعية، مشافي القدس).. بصفته أكبر مانح بحوالي 600 مليون يورو (624 مليون دولار) سنويا".

وأضافت "يسعدني أن أعلن أن أموال الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين عن 2021 يمكن الآن صرفها لفلسطين بسرعة". وتابعت "هذا مهم، لأن تمويل الاتحاد الأوروبي يدعم الناس، وخاصة الأكثر ضعفاً، كما أنه يساعد على خلق الظروف المناسبة للفرص الاقتصادية".

وأوضحت أن "الاجتماع يتطرق أيضا لأثر الحرب الروسية على أسعار المواد الغذائية وإمداداتها، وعملية السلام. نرحب بكل الجهود المبذولة لتحقيق السلام ونبقى ملتزمين بحل الدولتين المتفاوض عليه. حل يمنح الشعب الفلسطيني، وخاصة الشباب، نفس الحقوق والإمكانيات التي يتمتع بها الآخرون في المنطقة. فلسطين مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل".

من جانبه، قال اشتية، في تصريح صحافي سبق الاجتماع: "يسعدني اليوم استقبال رئيسة المفوضية الأوروبية وهي تقوم بزيارة لفلسطين، أوروبا جارة فلسطين في البحر الأبيض المتوسط، ونحن شركاء في أمن المتوسط والغاز فيه".

وتابع اشتية "نعمل من أجل السلام بالمنطقة بحيث ينتهي الاحتلال، ونجسد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين على أساس الشرعية الدولية". ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، أوروبا، لوضع ثقلها الاقتصادي وعلاقتها مع إسرائيل من أجل وقف إجراءات تدمير حل الدولتين.

كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني أوروبا إلى الضغط على إسرائيل "لتمكيننا من إجراء الانتخابات بما يشمل القدس". واختتم اشتية بالقول: "علم أوروبا مرفوع في كل قرية ومدينة ومخيم وهو علم الصداقة مع فلسطين ومع الشعب الفلسطيني".

وخلال العام الماضي، تم تعليق المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى الفلسطينيين، والنصف الأول من العام الجاري، خاصة تلك الموجهة لدعم رواتب الموظفين في القطاع العام، وذلك لأسباب ربطها مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، بـ"ترتيبات داخل التكتل".

وتزور رئيسة المفوضية الأوروبية المنطقة، بحثا عن إمدادات للغاز الطبيعي خاصة من مصر وإسرائيل، لتكون بديلا عن الغاز الروسي المعاقَب، لأسباب مرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا.