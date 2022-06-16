إصابات للصيادين ببحر غزة واعتداءات للمستوطنين بنابلس

أصيب ثلاثة صيادين بجروح، اليوم الخميس، برصاص جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة بحر منطقة السودانية في قطاع غزة المحاصر، فيما وسعت عصابات المستوطنين من اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

وأطلق جنود بحرية الاحتلال الرصاص على مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر السودانية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة صيادين نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، إضافة إلى تدمير محرك مركب الصياد حسام بكر.

وقال منسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر "زوارق بحرية الاحتلال تصيب محرك قارب الصياد محمد عواد الصعيدي، حيث جرى سحب القارب إلى ميناء بحر غزة".

وتتعمد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي بإطلاق النار عليهم واعتقالهم والاستيلاء على مراكب الصيد.

في الضفة الغربية، أصيب صباح اليوم الخميس، شابان من بلدة برقة قضاء نابلس، بجروح عقب الاعتداء عليهما من قبل مجموعة من المستوطنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت الشابين حاتم أحمد حسني دغلس، وقيس عماد سيف، اثناء عملها في أرض مجاورة لمنطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة، والقريبة من حاجز ثبته الاحتلال مؤخرا على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وأوضح أن الشابين أصيبا بجروح مختلفة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدا أن المنطقة تشهد انتشارا دائما للمستوطنين وبشكل يومي.