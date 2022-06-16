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الاحتلال يعتقل شابين وطفلين ويقطع طرقات فرعية أمام الفلسطينيين

تاريخ النشر: 16/06/2022 - 20:50

الاحتلال يعتقل شابين وطفلين ويقطع طرقات فرعية أمام الفلسطينيين
صورة توضيحية (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أغلقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عددا من الطرق الفرعية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، التي يسلكها المواطنون نظرا لإغلاق المدخل الشرقي الرئيسي للبلدة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جرافات الاحتلال أغلقت الطرق بالسواتر الترابية لمنع مركبات الفلسطينيين من المرور منها.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل منذ أيام إغلاق البوابة الحديدية المقامة على المدخل الشرقي للبلدة، الأمر الذي يضطر المواطنين القادمين من هذه الجهة للتوجه للمدخل الغربي الذي يتواجد عليه جنود الاحتلال بشكل دائم، حيث يقومون بتفتيش المركبات واحتجاز المواطنين.

وفي سياق منفصل، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، شابين من بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين معتز ويزن الرجبي من حي بطن الهوى بالبلدة.

وكذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، طفلين من بلدة بيتونيا، غربي رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت طفلين -لم تعرف هويتهما بعد- أثناء تواجدهما قرب مدرسة بيتونيا الثانوية، ونقلتهما إلى معسكر "عوفر".

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