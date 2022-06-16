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بيت لحم: الاحتلال يخطر بوقف البناء في 3 منازل مأهولة

تاريخ النشر: 16/06/2022 - 18:25

بيت لحم: الاحتلال يخطر بوقف البناء في 3 منازل مأهولة
صورة توضيحية (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف البناء في 3 منازل مأهولة، وغرفة زراعية، وإزالة حظيرة أغنام، ووقف العمل في أساسات بناء ببلدة الخضر جنوبي بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد صلاح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت منطقة ‘اللوح‘ غرب البلدة، وأخطرت بوقف البناء في 3 منازل مأهولة تعود لكن من: رائد محمد صلاح وتبلغ مساحة منزله 250 مترا مربعا، وحسني صبيح 200 متر مربع، ومحمد طاهر عيسى 160 مترا، إضافة إلى ردم حفرة تم العمل بها لتأسيس منزل للمواطن مؤيد، أحمد صبيح، ووقف العمل في أساسات بناء للمواطن بشار عدنان صلاح".

وأضاف صلاح إن "الاحتلال أخطر أيضا بوقف البناء في غرفة زراعية للمواطن حسن إسماعيل صلاح، وإزالة حظيرة أغنام بمساحة 300 متر مربع، تعود للمواطن علي سليم موسى وفيها 100 رأس غنم".

ويشار إلى أن منطقة اللوح تقع وسط البلدة من الجهة الغربية لها، ويصعد الاحتلال من إجراءاته التعسفية بحق المواطنين ومنعهم من التوسع العمراني.

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#الاحتلال الإسرائيلي
#إخطار بوقف البناء
#بيت لحم

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