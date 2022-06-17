مصرع براء خمايسة وإصابة 3 فتيان في حادث طرق قرب السيلة الحارثية

لقي الفتى براء مصطفى فراج خمايسة (16 عاما) من بلدة اليامون مصرعه، الليلة الماضية، وأصيب ثلاثة آخرون حالة اثنين منهم خطيرة، في حادث طرق مروع على شارع حيفا - جنين بالقرب من بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية أنه أصيب كل من أيسم رائد خمايسة (14 عاما)، وسعيد محمد خمايسة (16 عاما) بجروح بالغة الخطورة ومحمد خمايسة (16 عاما) بجروح متوسطة، جراء الحادث.

وقال مدير الإسعاف في جنين، محمود السعدي، إن حادث سير مروع بين دبّاب (تراكتورون) كان على متنه أطفال، مع سيارة في شارع حيفا، ما أدى لوفاة فتى، وإصابة آخرين وصفت حالتهما بالخطيرة من قرية اليامون، إضافة إلى إصابة فتى حالته متوسطة.

وأضاف أنه تم نقل الإصابات فور وقوع الحادث إلى مستشفى ابن سينا في جنين.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، عن وفاة فتى (16 عاما) وعدة إصابات اثنتان منها بحالة خطرة في حادث سير بين مركبة ودباب في جنين، وأن الشرطة باشرت التحقيق في الحادث.