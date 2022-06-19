الصحة الفلسطينية: 403 إصابات جديدة بكورونا خلال أسبوع

سجلت الضفة الغربية وقطاع غزة 403 إصابات جديدة بعدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى 224 حالة شفاء فيما لم تسجل أي حالة وفاة خلال أسبوع؛ حسب ما أوردت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الأحد.

وجاء في التقرير الأسبوعي للحالة الوبائية حول فيروس كورونا، أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: 400 إصابة في الضفة الغربية و3 إصابات في قطاع غزة".

وأضاف أن "217 حالة شفاء سجلت في الضفة الغربية و7 حالات في قطاع غزة".

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، إلى وجود 3 حالات مصابة بكورونا في المستشفيات، و3 أخرى موجودة في العناية المكثفة، فيما لم تسجل أي حالة بأجهزة التنفس الاصطناعي.