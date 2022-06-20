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الاحتلال يخطر بوقف العمل بـ6 مساكن وهدم آخر بمسافر يطا

تاريخ النشر: 20/06/2022 - 15:14

الاحتلال يخطر بوقف العمل بـ6 مساكن وهدم آخر بمسافر يطا
الاحتلال صعد بعمليات الهدم بمسافر يطا (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بوقف العمل بمنزلين وخيمة وثلاثة مساكن وهدم آخر في مسافر يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد منسق لجنة حماية وصمود جبال جنوب الخليل ومسافر يطا فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل بمنزلين سكنيين في تجمع شعب البطم بمسافر يطا، يعودان للمواطنين إبراهيم موسى صالح أبو عرام ومحمد موسى أبو عرام.

وأضاف أن قوات الاحتلال أخطر بهدم غرفة سكنية وبئر مياه في تجمع الجوايا، تعود ملكيتهما للمواطن غسان أبو طبيخ.

وبين أن سلطة الآثار التابعة للاحتلال أخطرت بهدم خيمة بالقرب من تجمع ماعين في بلدة الكرمل شرقي يطا، تعود للمواطن علي حمامدة، بحجة التعدي على الآثار.

وأشار إلى تصاعد انتهاكات الاحتلال في حق أهالي مسافر يطا في الآونة الأخير، مبينا أن قوات الاحتلال احتجزت، أمس الأحد، عدة مواطنين في تجمع المجاز عرف منهم المواطن جلال العمور، ووليد الدبابسة، وعامر الدبابسة، ومحمد الدبابسة وأمين الهذالين.

ولفت العمور إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا بالوقف المؤقت لقرار الهدم في خلة الضبع، واصفا القرار بالانتصار الكبير على غطرسة الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال تجمع شعب البطم قرب مستوطنة "افيجال" بمسافر يطا وأخطرت بوقف العمل في مسكنين تعود ملكيتهما للشقيقين، إبراهيم ومحمد موسى أبو عرام، حيث يقطنانهما مع عائلاتهما وتبلغ مساحة كل منهما 60 مترا مربعا.

كما أخطرت قوات الاحتلال المواطن غسان أبو طبيخ من قرية الجوايا شرق يطا، بوقف العمل في مسكن وبئر مياه.

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