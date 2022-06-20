قطاع غزة: مناورات عسكرية وإغلاق المجال البحري

انطلقت اليوم، الإثنين، المناورات العسكرية لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والتي من المقرر أن تستمر لعدة أيام في قطاع غزة.

ومن المزمع أن يتخلل المناورات إطلاق صواريخ وقذائف باتجاه البحر على أهداف افتراضية؛ حسب ما ورد في مقطع فيديو نشرته سرايا القدس.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن وقف حركة الصيد ومنع دخول القوارب والمراكب بشتى أنواعها في المنطقة البحرية الممتدة من جنوب مدينة غزة، وحتى نهاية الحدود البحرية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع المناورات.

وجاءت هذه المناورات عقب بيان للناطق العسكري لسرايا القدس، أبو حمزة، عبر "تلغرام" جاء فيه أنه "استكمالا للإعداد والتجهيز واستعدادا لأي معركة مقبلة، نعلن في سرايا القدس عن انطلاق مناورات ’عزم الصادقين’ التي ستنفذ على مدار أيام في قطاع غزة".

وأضاف أن "المناورات ستحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية".

ولفت إلى أن "هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهدينا، وتأكيدا منا على استمرار مشوارنا الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة".