قمع طلبة النجاح: توصية بإعفاء مدير أمن الجامعة وفصل موظفي حراسة

قرر مجلس أمناء جامعة النجاح في نابلس اعتماد كافة توصيات لجنة التحقيق التي عينت عقب إقدام عناصر أمن الجامعة بقمع الطلبة في الحرم الجامعي.

وتقدم مجلس أمناء جامعة النجاح بالاعتذار للطلاب والطالبات ولأسرة جامعة النجاح، ولكل من تضرر من هذا الحدث. على ما حصل

وبناءً على نتائج التحقيق وبعد الاستماع إلى توصيات اللجنة، قرر مجلس أمناء جامعة النجاح وبالإجماع ما يلي: "إعفاء مدير دائرة أمن الجامعة من منصبه ومنحه إجازة مفتوحة، لحين اتخاذ القرار بشأنه من قبل إدارة الجامعة. وإنهاء خدمات ستة من موظفي أمن الجامعة ممن ثبت للجنة مشاركتهم في العنف واستخدام أدوات في مواجهة الطلبة".

كما تبنى مجلس الأمناء القرار القاضي بـ"إحالة 16 موظف آخرين ممن شاركوا في الاعتداء على الطلبة إلى اللجان المختصة في الجامعة لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب بحقهم، وفق أنظمة الجامعة".

ووفقا لتوصيات لجنة التحقيق، تم توجيه إدارة الجامعة لإعادة هيكلة دائرة الأمن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، على أن يشمل ذلك اتباع الدائرة لنائب الرئيس للشؤون الإدارية، وإعداد مدونة سلوك توضح واجبات ومسؤوليات وضوابط عمل موظفي الأمن، وعلاقتهم بالطلبة وموظفي الجامعة، وتعيين مسؤول أمن لكل موقع من مواقع الجامعة الأساسية الأربع، واعتماد هيكلية لدائرة الأمن، تحدد الوظائف والمستويات المختلفة داخل الدائرة، ووضع بطاقة وصف وظيفي لكل وظيفة من وظائف الدائرة. ومباشرة تعيين عدد كاف من النساء للعمل في دائرة الأمن. ومراسلة وزارة المالية للتأكد من عدم وجود ازدواج وظيفي لدى أي من العاملين في دائرة أمن الجامعة.

وقبل مجلس الأمناء أيضا التوصية بإجراء انتخابات مجلس الطلبة في موعدها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وانتظام ودورية الانتخابات في كل عام.