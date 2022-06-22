اعتقالات بالضفة طالت أسيرة محررة من نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين بينهم أسيرة محررة من محافظة نابلس.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة، تخلها اعتقال 11 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من بلدة ميثلون وشابا من بلدة قباطية، وداهمت منزل أسير محرر في قرية مركة قضاء جنين.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين ليث ورائد فائد نعيرات، وذلك عقب مداهمة منزلهما والعبث بمحتوياته، فيما اعتقلت وحدة من الشرطة الإسرائيلية الشاب محمود السحو زكارنة من بلدة قباطية أثناء تواجده داخل أراضي الـ48.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة مركة وداهمت منزل الأسير المحرر سمير موسى واستجوبته، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات جنوب جنين.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسيرة المحررة لينا جوابرة أبو غلمي، وذلك بعد اقتحام منزلها في بلدة بيت فوريك، قضاء نابلس.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، قبل أن تداهم منزل الأسير المحرر نضال أبو غلمة زوج لينا، وفتشته وحققت ميدانيا مع الزوجين، قبل أن تقوم باعتقال لينا.

يشار إلى أن لينا كانت قد قضت أربع سنوات و3 أشهر في سجون الاحتلال، في اعتقالين، وهي أم لطفلتين.