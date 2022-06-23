إصابات برصاص الاحتلال عند الجلزون واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات برصاص الاحتلال وحالات اختناق بالغاز المدمع، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات للاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة، تخللها اقتحامات وتفتيشات لعشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، حيث تركزت الاقتحامات بمحافظات الخليل وجنين ورام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

ووفقا لنادي الأسير، اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين من محافظات الخليل وجنين ورام الله، بينهم قيادات من حماس والجهاد، حيث تم اعتقال القيادي غسان الزغيبي، والقيادي الشيخ أسامة الحروب من جنين، وأحمد سدر من أريحا,

كما اعتقلت قوات الاحتلال عز السوالمة، وأحمد أبو جمانة من مخيم الفارعة، ومحمد العاروري من رام الله، ومحمد خالد أبو حبتين من بيت أولا وإسماعيل أحمد ياغي من مخيم الفوار قضاء الخليل.

واندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة، دون أن يبلغ عن إصابات بصفوف سكان المخيم.

إلى ذلك، أصيب بعد منتصف الليلة شابان بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة قرب مخيم الجلزون قضاء رام الله.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة خلال مرورها قرب مخيم الجلزون، ما أدى لإصابة شابين أحدهما بالكتف والآخر بشظية في الرأس، وجرى نقلهما إلى مستشفى رام الله ووصفت جراحهما بالمستقرة.

وقبيل الحادثة، اندلعت مواجهات في محيط المستوطنة المذكورة، بعد قيام شبان بإلقاء زجاجات حارقة على النقاط العسكرية المحيط بمستوطنة "بيت إيل" والتسبب بحرائق في المكان.

وشهد محيط المستوطنة استنفارا لقوات الاحتلال وإغلاق للبوابة الحديدية المقامة على طريق الجلزون – البيرة.