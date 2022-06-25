الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية شرقي بيت لحم ومستوطنون يهاجمون مزارعين

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، وقفة احتجاجية منددة بوجود كسّارة لأحد المستوطنات في قرية كيسان شرقي بيت لحم، وأصيبت مسنة بقنبلة غاز، وآخرون بالاختناق خلال.

ويُشار إلى أن تلك الكسّارة ألحقت أضرارا بالفلسطينيين وثروتهم الحيوانية التي يعتاشون منها.

وأفاد الناشط أحمد غزال لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "المواطنين في كيسان نظموا وقفة منددة بوجود كسارة لمستوطن، وما يقوم به من سلب الأرض لصالح توسيعها، حيث قام جنود الاحتلال بقمعهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة المسنة سعدة عبيات (65 عاما) بقنبلة غاز في القدم نقلت على إثرها إلى المستشفى، وآخرين بالاختناق".

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وأضاف غزال أن "جنود الاحتلال داهموا منازل المواطنين في كيسان، واحتجزوا رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات (33 عاما)، ونجله الطفل حسن".

وتشهد قرية كيسان تصعيدا واضحا بالاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون، من خلال الاستيلاء على أراضي المواطنين، ومنع المزارعين ورعاة الأغنام من الوصول إلى أراضيهم.

وفي سياق منفصل، أصيب، فلسطيني بجروح في رأسه، اليوم السبت، إثر هجوم نفذه مستوطنون على المزارعين شرقي رام الله.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن "أكثر من 30 مستوطنًا من مستوطنتي ‘عادي عاد‘ و‘شيلو‘ هاجموا عمالا يقومون باستصلاح أراضٍ في المنطقة الواقعة بين قريتي المغير وترمسعيا شرق رام الله، ما أسفر عن إصابة مواطن يبلغ من العمر (35 عاما) من قرية المزرعة الشرقية، بجروح بالرأس، جراء رشقه بالحجارة، حيث نقل على إثرها إلى المستشفى".

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن "المستوطنين قاموا بتحطيم مركبة المواطن وإحراقها قبل أن ينسحبوا من المكان".