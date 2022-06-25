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الخليل: مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق

تاريخ النشر: 25/06/2022 - 20:06

الخليل: مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق
الفقيد محمد شويكي
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي الشاب محمد عرفات شويكي، في العشرينيات من عمره، مصرعه في حادث طرق بين دراجة نارية ومركبة على طريق وادي القف غرب الخليل، اليوم السبت.

وجاء في التفاصيل، أن الحادث نجم عن اصطدام دراجة نارية بمركبة على طريق وادي القف الواصل بين الخليل وترقوميا، ما أسفر عن إصابة الشاب بجروح حرجة أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأقر الطاقم الطبي في المشفى وفاة الشاب متأثرا بجراحه بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وأفاد الناطق باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، بأنه جرى إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

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#الخليل
#حوادث الطرق
#حوادث الدراجات النارية
#محمد شويكي

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