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الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة

تاريخ النشر: 29/06/2022 - 07:42

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة
مداهمات واقتحامات ليلية بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال 13 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ففي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان من بلدة سلواد، هم: طاهر النجار، محمود حامد، مهند الشبراوي، عبادة حماد، جمعة حماد.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 3 طلاب من جامعة النجاح، هم: عمير شلهوب، ومحمد سلامة، وإيهاب عاشور.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد نصار قراقع من مخيم العزة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت جنين ما أدى لاستشهاد الشاب محمد ماهر مرعي (23 عاما) وإصابة آخر واعتقال شابين آخرين.

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#الضفة الغربية
#قوات الاحتلال
#مواجهات
#اعتقالات
#اقتحامات

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