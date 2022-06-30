إصابة ضابط بجيش الاحتلال و3 مستوطنين باشتباك بنابلس

أصيب ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي و3 مستوطنين فجر اليوم الخميس، بجروح متفاوتة، جراء اشتباك مسلح في مدينة نابلس، و ذلك خلال تصدي مئات الفلسطينيين لاقتحامات مجموعات من المستوطنين لقبر يوسف.

وأعلن الهلال الأحمر عن 64 إصابة بصفوف الفلسطينيين خلال المواجهات مع الاحتلال في منطقة قبر يوسف، حيث شخصت 17 إصابة بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء الغاز المدمع، وتم معالجة غالبيتهم ميدانيا.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، إصابة قائد الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية روعي تسفيغ، و3 مستوطنين، برصاص المقاومين في محيط قبر يوسف في مدينة نابلس.

وزعم الناطق بلسان جيش الاحتلال أن حالة المصابين طفيفة، فيما شوهدت سيارات إسعاف تابعة لنجمة داوود الحمراء وهي تنقل المصابين على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين فتحوا النار تجاه المستوطنين المتواجدين في منطقة قبر يوسف ما تسبب بإصابة جندي و3 مستوطنين بجراح وصفت بـ الطفيفة.

وأضافت بأن قائد قوات الجيش في شمال الضفة روعي تسفيغ، قرر إخلاء كافة المستوطنين من منطقة القبر خشية تطور الأوضاع الأمنية.

وأظهرت مقاطع فيديو المستوطنين وهم في حالة هلع ورعب شديدين داخل القبر.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت مع بدء قوات الاحتلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بمدينة نابلس بأكثر من 30 آلية بينها جرافة عسكرية، لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف بحجة أداء طقوسهم التلمودية.

وانتشرت دوريات الاحتلال في محيط قبر يوسف، واعتلى قناصة الاحتلال عددا من البنايات في شارع عمان.

وأغلق عشرات الشبان في وقت سابق الشوارع المؤدية إلى قبر يوسف بالإطارات المطاطية المشتعلة، ودارت مواجهات عنيفة بينهم وبين قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.

وأصيب أفراد عائلة بحالات اختناق بالغاز، بينهم أربعة أطفال، جرى نقلهم لمستشفى رفيديا للعلاج.

واستهدف مسلحونن قوات الاحتلال بالعبوات المتفجرة محلية الصنع وبوابل من الرصاص الحي.

وتشهد المنطقة الشرقية بنابلس مواجهات عنيفة خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين لقبر يوسف شهريا، واستشهد في الاقتحام الأخير الشهر الماضي الفتى غيث رفيق يامين (16 عاما) برصاص الاحتلال.