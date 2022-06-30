الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين بيطا ويعتقل حارسين للأقصى

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غرفتين زراعيتين في بلدة يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال حارسين للمسجد الأقصى خلال عملهم عند باب الملك فيصل.

وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقتي "باروق والبويب" شرق يطا، وهدمت بالجرافات غرفتين زراعيتين تعودان للمواطنين عزام أحمد أبو رجب، وعايد على الجبور.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة ياروق، وبدأت بعمليات تجريف لتلك الغرف، علما أن قوات الاحتلال تقوم بشكل يومي بهدم ممتلكات المواطنين في مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال حارسين من المسجد الاقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الحارسين عصام نجيب، وأحمد عويس، بعد الاعتداء عليهما عند باب الملك فيصل.

ويأتي ذلك، فيما اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت الأوقاف أن 174 مستوطنا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من ساحات الحرم من الفلسطينيين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحامات المستوطنين وتوفير الحراسة لهم.

وتجري الاقتحامات من الأحد إلى الخميس عادة على مرحلتين، الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيل ومرافقة من شرطة الاحتلال.

وتصديا لاقتحامات المستوطنين، تتواصل الدعوات لضرورة الحشد والتواجد في القدس الأقصى، بغية إحباط مخططات التهويد ومشاريع الاستيطان بالقدس القديمة ومحيط الأقصى.