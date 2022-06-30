طالت قياديا بالجهاد: اعتقالات ومواجهات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت العديد من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بينهم القيادي في حركة الجهاد طارق قعدان، من بلدة عرابة قضاء جنين التي شهدت مواجهات أدت إلى إصابة عدة مواطنين.

وشهد مخيم الأمعري مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، حيث تم رشق الجنود بالحجارة، كما أطلق مسلحون النار صوب مجموعة من الجنود.

وبحسب الناطق باسم جيش الاحتلال، فإن قوات الأمن نفذت حملة اقتحامات واسعة في الضفة، حيث اعتقل 12 فلسطينيا تنسب لهم شبهات المشاركة في نشاطات "إرهابية"، إذ تركزت الاقتحامات في قرى قراوة بني حسان، ودير أبو مشعل، وأبو شخيدم، وعرابة وعنبتا.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات واقتحامات بالضفة تخلها اعتقال 12 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، فيما تم سلب مبالغ مالية من منازل في بلدة جماعين، بزعم أنها مخصصة لتمويل "أنشطة إرهابية"، على حد تعبير الاحتلال.

وطالت الاعتقالات القيادي في حركة الجهاد طارق قعدان، الذي اعتقل في مسقط رأسه في بلدة عرابة في محافظة جنين.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال محمود عبد الجبار نافع من بلدة نعلين، وياسر الصوص ومحمد شادي الصوص وطارق الصوص من بلدة أبو شخيدم، وأيمن أبو عرب من مخيم الأمعري.

وفي محافظة سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال صلاح ريان وبهجت رافع مرعي من قراوة بني حسان.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسيد قبج.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم عايدة هما أحمد مأمون بدير، ومحمد اسعد المساعيد، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.