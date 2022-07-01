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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا وتقتحم بلدات غرب جنين

تاريخ النشر: 01/07/2022 - 07:47

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا وتقتحم بلدات غرب جنين
جنين (أرشيف Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواطنا من بلدة اليامون، واقتحمت بلدة السيلة الحارثية وقريتي تعنك ورمانة، غرب مدينة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عزمي صلاح أبو حسن، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، ومنزل شقيقه الأسير رائد أبو حسن.

يذكر أن شقيقه رائد ونجله باسل رهن الاعتقال في سجون الاحتلال منذ عدة أشهر.

وفي سياق متصل، اقتحمت تلك القوات بلدة السيلة الحارثية وقريتي تعنك ورمانة.

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#جنين
#الاحتلال الإسرائيلي
#اعتقالات
#اقتحامات
#عزمي صلاح أبو حسن

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