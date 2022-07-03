اعتقالات بالضفة وغزة واستهداف للصيادين ببحر رفع

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما أعلن جيش الاحتلال عن اعتقال شابين فلسطينيين من قطاع غزة عند الجدار الأمني بزعم محاولتهما التسلل إلى داخل الخط الأخضر.

وأعلن المحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، عن اعتقاله شابين فلسطينيين من سكان قطاع غزة لدى محاولتهما التسلل من منطقة الجدار الأمني، بحسب مزاعم الاحتلال.

وبحسب تغريدة للناطق العسكري للاحتلال، فإن الشابين حاولا اختراق الجدار الأمني جنوب القطاع، وتم ضبط قنبلة يدوية وسكاكين بحوزتهما، حيث تم نقلهما للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

إلى ذلك، واصلت بحرية الاحتلال استهداف مراكب الصيادين في بحر القطاع، حيث أفادت لجان الصيادين، بأن زوارق الاحتلال استهدفت صباح اليوم الأحد، بشكل عنيف مراكب الصيادين العاملة في بحر رفح غرب منطقة السودانية شمال غزة.

وتعطل أحد محركات مراكب الصيادين نتيجة ضخ المياه وإطلاق النار من قبل زوارق الاحتلال الحربية المستنفرة في شمال غزة، وجرى سحبها من قبل مركب آخر إلى ميناء غزة.

في الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 9 شبان من بلدتي سلواد والنبي صالح قضاء رام الله.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عباس عبد الحكيم حامد، ومحمد ضرار حماد، وسامر حامد، وثلجي مجدي حماد، ومحمود بشير حماد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كل من صهيب سميح، وقصي محمود، وأحمد محمد، وعبادة ناصر التميمي، بعد ايقافهم على الحاجز المقام على بوابة النبي صالح.

إلى ذلك، سلمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، مواطنين من بيت لحم، بلاغين لمقابلة مخابراتها.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال سلمت المواطن حمزة العجوري من منطقة هندازة، وعبد الرحمن شعيبات من مدينة بيت ساحور، بلاغين لمقابلة المخابرات بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وفي محافظة جنين، قال مدير مستشفى ابن سينا في جنين الدكتور جاني أبو جوخة، إن الجريح كامل عبد الله علاونة (19عاما) من بلدة جبع، والذي أصيب برصاص الاحتلال بالبطن واليد اليمنى خلال مواجها في البلدة، مساء السبت، بحالة خطيرة ويرقد في غرفة العناية المكثفة.

يذكر أن الجريح علاونة يحمل اسم شقيقه الشهيد كامل الذي استشهد عام 2003، كما أن والده أسير محرر أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال.

كما داهم جنود الاحتلال منزل المواطن غسان هرماس في منطقة خلايل اللوز وعبثوا بمحتوياته.