إصابات إحداها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في أبو ديس والخليل

أُصيب فلسطينيون، تعرّض أحدهم لإصابة خطيرة بالرصاص الحيّ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيليّ، اندلعت في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، وفي الخليل.

وجاء في التفاصيل أن 4 أشخاص أُصيبوا برصاص الاحتلال، ما أدى لإصابة أحدهم بجراح خطيرة، خلال مواجــهات في بلدة أبو ديس.

وأصيب عدد من الأشخاص، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا، جنوب الخليل، مساء الإثنين.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة سنجر بالبلدة وفتشت عددا من المنازل، "عُرف من أصحابها؛ محمد شندي، ومراد الفقيه، ما أدى لاندلاع مواجهات، أُصيب خلالها خمسة مواطنين بالرصاص الحيّ في الأطراف السفلية، نُقلوا إثرها للمستشفيات، ومواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".