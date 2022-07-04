الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت في مسافر يطا

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، منزلا ومنشآت في تجمع أم قصة، في مسافر يطا قضاء الخليل، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل، فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع أم قصة التابع مجلس قروي الزويدين، مصطحبة آليات ثقيلة وجرافة، وداهمت منازل تعود ملكيتها لعائلة الكعابنة، وهدمت منزلا ومنشآت.

وشهد المكان مشادات بين المواطنين العزل وجنود الاحتلال المدججين بالسلاح الذين يحاولون طرد وتهجير الأهالي من بيوتهم.

وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن قوات الاحتلال هدمت منزلا تعود ملكيته للمواطن نايف علي الكعابنة، ويقطنه 15 فردا، وتصل مساحته نحو 150 مترا مربعا.