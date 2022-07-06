شهيد في جنين و42 معتقلا بالضفة

استشهد الشاب رفيق رياض غنام (20 عاما) من بلدة جبع قضاء جنين صباح اليوم الأربعاء، متأثرا بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة اعتقالات في الضفة الغربية تخللها اعتقال 38 فلسطينيا.

اعتقالات واسعة بالضفة واشتباكات في نابلس وجنين

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيشات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، في وقت اندلعت مواجهات في بعض المناطق، بينما وقعت اشتباكات مسلحة في منطقتي جنين ونابلس أوقعت جرحى وحالات اختناق بصفوف الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير بأن مواجهات اندلعت بين شبان وجنود الاحتلال خلال اقتحامهم مناطق مختلفة بالضفة، حيث اعتقل 42 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

اعتقالات واسعة بالضفة واشتباكات في نابلس وجنين pic.twitter.com/GvWCJLMMuZ — موقع عرب 48 (@arab48website) July 6, 2022

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة سلواد قضاء رام الله طالت 30 شابا، واعتقلت رفيق رياض غنام بعد إصابته بجروح خطيرة، خلال اقتحام بلدة جبع قضاء جنين، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا.

وبلغ عن اشتباكات مسلحة بمنطقتي جنين ونابلس، فيما أطلق مسلحون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبع، كما أطلق مسلحون النار على النقطة العسكرية لجيش الاحتلال المقامة على جبل جرزيم في نابلس.

30 معتقلا في سلواد

وذكر نادي الأسير أن الاحتلال شن حملة اعتقالات في بلدة سلواد، طالت 30 معتقلا، وهم: حسن عبد الرؤوف عطشه، ومصطفى عبد الرؤوف عطشه، وخالد عبد الرزاق سليم، وإسلام عبدالرزاق سليم، و‏فتحي الغول، وأدم فتحي الغول، وقصي محمود داوود، و‏عبد المجيد إسماعيل الناطور، و‏شادي راجي عياد، ومحمود عمر عزات صبح.

وطالت الاعتقالات أيضا، محمد زاهر حماد، وجهاد زاهر حماد، وعمار لطفي نمر، وموسى لطفي نمر، وأمير ماهر خطبي حامد، وعبد الحميد منير حماد، ومحمد شاهر حماد، ومحمد حسن حماد، وعبد المقصود خالد حماد، ووعد عبد الرحيم حامد، وزياد علي بدرة، ومحمد فارس عبد الحليم هيجر، وشحادة علي نصار وعماد علي نصار.

12 معتقلا من جنين والخليل وطولكرم

واعتقلت قوات الاحتلال أحمد محمد الخواجا من نعلين، ومحمد حسين مشهور من بلدة كفر مالك قضاء رام الله، وتيسير أبو تركي من الخليل، وعميد عرسان من جنين، وأحمد سامر جابر، وإبراهيم عدنان بدوية، وخالد جمال جابر من مخيم نور شمس قضاء طولكرم، وأحمد نبيل عمر، ومراد القدومي من جيوس قضاء قلقيلية.

ملصقات للاحتلال في جنين تهدد بالتصفية والاعتقال

ونشر جيش الاحتلال ملصقات تهدد المواطنين وكل من له علاقة بالمقاومة بالتصفية والاعتقال.

وفي جنين، أصيب شاب بجروح وتم اعتقاله، بعد اقتحام قوات الاحتلال لبلدة جبع، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة بالمنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، وسط إطلاق نار كثيف، واعتقلت الأسير المحرر عميد العرسان من المخيم.

29 شهيدا في جنين ومخيمها منذ مطلع العام

ينعى نادي الأسير الفلسطيني، والأسرى في سجون الاحتلال، والمحررون في الوطن والمهجر الشهيد رفيق رياض غنام، الذي ارتقى بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال، واعتقاله فجر اليوم في بلدة جبع.

وقال نادي الأسير، إن جريمة قتل الشاب رفيق غنام، تأتي في ظل استمرار تصاعد الاعدامات الميدانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري واحتجاز جثامينهم، عدا عن اعتقال العديد من المواطنين بعد إصابتهم، والتنكيل بهم.

وأضاف نادي الأسير، أنه باستشهاد غنام الذي اُستشهد بعد اعتقاله، يرتفع عدد الشهداء الأسرى إلى 231 منذ عام 1967.

يذكر أن 29 فلسطينيا استشهدوا منذ بداية العام في جنين ومخيمها.

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستبق زيارة بايدن بمزيد من القتل وتصعيد عدوانها ضد شعبنا

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة الاعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب الشهيد رفيق رياض غنام (20عاماً) خلال اقتحامها بلدة جبع جنوب جنين، الذي استشهد بعد إصابته بجروح وصفت بالخطيرة بينما كان أمام منزله.

وتعتبر الوزارة هذه الجريمة الجديدة جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وترى أن دولة الاحتلال تستبق زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بمزيد من عمليات الإعدام الميداني وتصعيد عدوانها الشامل ضد الشعب الفلسطيني بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال إعدام الفلسطيني دون أي مبرر أو سبب.

وتحمل الوزارة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها. تطالب المحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والإسراع بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وإصدار مذكرات توقيف بحق الجناة والقتلة والمخربين.