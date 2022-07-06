مصرع طالب جامعي في حادث دهس جنوب جنين

لقي طالب جامعي مصرعه، ظهر اليوم الأربعاء، في حادث دهس جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية في جنين أن الشاب محمد إبراهيم محمد نجار (19 عاما) من قرية بورين قضاء نابلس، لقي مصرعه إثر دهسه بمركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية بالقرب من الجامعة العربية الأميركية وهو طالب يدرس موضوع الطب في الجامعة.

وفتحت الشرطة الفلسطينية تحقيقا في ملابسات الحادث.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، بأن "بلاغا ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث سير بالقرب من الجامعة العربية الأميركية ونتج عنه وقوع ثلاثة إصابات تم نقلها إلى مشافي المدينة وأعلن الأطباء عن وفاة أحد المصابين".

وأضاف العقيد ارزيقات بأنه "تم التحفظ على السائق المتسبب بالحادث وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته".