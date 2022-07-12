  2. فلسطينيات
  3. أخبار

تسع دول أوروبيّة ستواصل تعاونها مع جمعيات فلسطينيّة صنّفها الاحتلال "إرهابيّة"

تاريخ النشر: 12/07/2022 - 23:00

تسع دول أوروبيّة ستواصل تعاونها مع جمعيات فلسطينيّة صنّفها الاحتلال "إرهابيّة"
مكتب مؤسسة الحق لحقوق الإنسان في رام الله (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت تسع دول أوروبية، الثلاثاء، أنها تريد مواصلة "التعاون" مع ستّ جمعيات فلسطينية، صنّفتها سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، بأنها "إرهابية" في تشرين الأول/ أكتوبر، لغياب الأدلّة التي تُثبت مزاعم الاحتلال.

والدول التسع هي بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد. وذكّر الناطقون باسم وزارات خارجية الدول المذكورة في بيان مشترك، بأنّ "في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، صنّفت إسرائيل ستّ منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني منظمات إرهابية".

وأضافوا "يجب التعاطي مع الاتهامات بالإرهاب أو بالعلاقات بمجموعات إرهابية، بأكبر قدر ممكن من الجدّية، دون أي استثناء. لذلك كان أساسيًا أن نفحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة".

غير أن هذه الدول الأوروبية لم تتلقَّ، بحسب قولها، "أي معلومة مهمّة من إسرائيل قد تبرّر تراجعنا عن سياستنا حيال الستّ منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني على أساس القرار الإسرائيلي القاضي بتصنيف هذه المنظمات بأنها 'منظمات إرهابية'".

والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة الحق، ومؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة.

ولفت الناطقون إلى أنه "لو تمّ تزويدنا بأدلّة، سنعمل على هذا الأساس. بغياب هكذا أدلّة، سنواصل تعاوننا مع المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وتزويده بدعمنا غير المشروط".

وختموا بالقول إن "وجود مجتمع مدني حرّ وقوي أساسي للترويج للقيم الديمقراطية وحلّ الدولتين".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر عن إضافة ستّ منظمات غير حكومية فلسطينية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى إلى قائمة "المنظمات الإرهابية" لأنها مرتبطة بحسب قولها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ولقي قرار الاحتلال، حينها انتقادات كثيرة من السلطة الفلسطينية، ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.

بودكاست عرب 48

#أوروبا
#الاحتلال الإسرائيليّ
#المنظمات الفلسطينية

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رصد ميزانية لربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء تمهيدا لشرعنتها
رصد ميزانية لربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء تمهيدا لشرعنتها

2022-07-12

جنين: قتل والده وأخفى جثته تحت الإسمنت لمدة أيام
جنين: قتل والده وأخفى جثته تحت الإسمنت لمدة أيام

2022-07-12

رام الله: اعتقال 3 أشخاص مشتبه بهم بالاعتداء على مسيرة مسرح "عشتار" الفنية
رام الله: اعتقال 3 أشخاص مشتبه بهم بالاعتداء على مسيرة مسرح "عشتار" الفنية

2022-07-11

الأكثر قراءة

الزيب: مصرع رجل من يركا بعد أن أنقذ ابنته من الغرق

الزيب: مصرع رجل من يركا بعد أن أنقذ ابنته من الغرق

2022-07-11
ما الذي قد تحمله زيارة بايدن إلى المنطقة؟

ما الذي قد تحمله زيارة بايدن إلى المنطقة؟

2022-07-11
قرار قضائي بالإفراج عن الشيخ يوسف الباز والنيابة تعتزم الاستئناف

قرار قضائي بالإفراج عن الشيخ يوسف الباز والنيابة تعتزم الاستئناف

2022-07-11
لبيد يحادث السيسي وإردوغان عشية زيارة بايدن

لبيد يحادث السيسي وإردوغان عشية زيارة بايدن

2022-07-11
حالة الطقس: غائم جزئيا إلى صاف

حالة الطقس: غائم جزئيا إلى صاف

2022-07-11