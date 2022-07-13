إضراب لخطوط النقل العام في الضفة الغربية

عم الإضراب، اليوم الأربعاء، وسائل النقل العام مناطق متعددة في الضفة الغربية، وذلك احتجاجا على عدم تلبية وزارة المواصلات الفلسطينية لمطالبهم.

وأعلنت اللجنة العليا لقطاع النقل العام في فلسطين، أمس الثلاثاء، عن خوض إضراب شامل لقطاع النقل العام ومكاتب سيارات الأجرة، اليوم الأربعاء، مطالبة الحكومة بجملة من المطالب، وهددت بخطوات تصعيدية أخرى حتى الاستجابة لمطالبها.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن "الإضراب جاء في ظل ارتفاع المصاريف التشغيلية وارتفاع أسعار المحروقات والمركبات الخصوصية التي تنقل الركاب، وكذلك للمطالبة بوقف المركبات الخاصة عن تحميل الركاب ودعم أسعار المحروقات".

وأكد عضو نقابة الشحن عادل عمرو، أن "اليوم هو إضراب شامل لقطاع النقل العام في الضفة الغربية، احتجاجا على عدم تلبية وزارة النقل والمواصلات لمطالبهم، ومنها رفع أجرة نقل المسافرين داخل المدن وخارجها".

وأوضح عمرو بأن قرار الإضراب هذا جاء، خلال اجتماع اللجنة العليا لقطاع النقل وبحضور ممثلين عن جميع النقابات الفرعية والسائقين والنقابة الوطنية.

وأضاف "قامت وزارة المالية برفع أسعار بيع المحروقات، وكان يفترض أن تقوم وزارة النقل والمواصلات برفع أسعار نقل المسافرين في وسائل النقل العامة، أو إيجاد حل لرفع الأسعار، لكن للأسف حتى هذه اللحظة لم يردنا أي رد من الوزارة على المطالب التي تقدمنا بها".

وعلى الرغم من ذلك، أعلنت نقابات تكاسي محافظات الشمال (نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت وطوباس) عن عدم المشاركة في الإضراب بسبب اجتماعهم، أمس الثلاثاء، مع وزير النقل والمواصلات عاصم سالم.

وكان وزير النقل المواصلات سالم، قد قال في تصريحات صحفية، بأن لدى وزارته حلا جاهزا لملف رفع الاسعار، وسيتم رفعه لجلسة مجلس الوزراء لإقراره.