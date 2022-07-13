ارتفاع ملحوظ بالمنحنى الوبائي لكورونا بالضفة

أكد مدير صحة بيت لحم في وزارة الصحة الفلسطينية، شادي اللحام، اليوم الأربعاء، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا بالضفة الغربية خلال الفترة الماضية.

وعزا اللحام ذلك إلى زيادة النشاط الاجتماعي خلال فصل الصيف وحركة السفر من وإلى فلسطين، ما يزيد من حالة الاختلاط.

وبين أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات، بسبب موسم الزيارات من الخارج، وبسبب الأعياد والإجازات.

وأشار إلى أن مدينة القدس تسجل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن ذلك بسبب قربها من الجانب الإسرائيلي الذي بدوره يسجل عدد كبير من الإصابات.

ورجح اللحام، أن يكون هناك متحورات وموجات أخرى من الفيروس، داعيا المواطنين لأخذ اللقاحات باعتبارها السبيل الوحيد للوقاية.

وهناك ارتفاع نسبي في الفحوصات الموجبة، وأظهرت النتائج أن الإصابة من بين الفحوصات تتراوح من 18%-38 % في بعض المحافظات.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد طالبت كافة المواطنين بعدم الاكتظاظ والتجمع، ولبس الكمامة خاصة بالمناطق المغلقة، وأخذ التطعيمات والجرعة التعزيزة التي تساعد بالتقليل من خطورة الإصابة والأعراض التي يعاني منها المصاب".

وشددت الوزارة على ضرورة أخذ الجرعات التعزيزية، الرابعة لمن أتم الـ3 جرعات، والثالثة لمن أخذ جرعتين فقط، موضحة أن الفترة الزمنية اللازمة هي ثلاثة شهور ما بين الجرعة الثالثة والرابعة، وثلاثة شهور كذلك ما بين الجرعة الثانية والثالثة.

ونوهت وزارة الصحة على ضرورة التزام المصابين بالحجر الصحي، ومن كان مخالِطا الحجر لمدة ثلاثة أيام على الأقل.