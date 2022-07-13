  2. فلسطينيات
  3. أخبار

ارتفاع ملحوظ بالمنحنى الوبائي لكورونا بالضفة

تاريخ النشر: 13/07/2022 - 10:45

ارتفاع ملحوظ بالمنحنى الوبائي لكورونا بالضفة
الضفة تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات (وزارة الصحة)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أكد مدير صحة بيت لحم في وزارة الصحة الفلسطينية، شادي اللحام، اليوم الأربعاء، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا بالضفة الغربية خلال الفترة الماضية.

وعزا اللحام ذلك إلى زيادة النشاط الاجتماعي خلال فصل الصيف وحركة السفر من وإلى فلسطين، ما يزيد من حالة الاختلاط.

وبين أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات، بسبب موسم الزيارات من الخارج، وبسبب الأعياد والإجازات.

وأشار إلى أن مدينة القدس تسجل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن ذلك بسبب قربها من الجانب الإسرائيلي الذي بدوره يسجل عدد كبير من الإصابات.

ورجح اللحام، أن يكون هناك متحورات وموجات أخرى من الفيروس، داعيا المواطنين لأخذ اللقاحات باعتبارها السبيل الوحيد للوقاية.

وهناك ارتفاع نسبي في الفحوصات الموجبة، وأظهرت النتائج أن الإصابة من بين الفحوصات تتراوح من 18%-38 % في بعض المحافظات.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد طالبت كافة المواطنين بعدم الاكتظاظ والتجمع، ولبس الكمامة خاصة بالمناطق المغلقة، وأخذ التطعيمات والجرعة التعزيزة التي تساعد بالتقليل من خطورة الإصابة والأعراض التي يعاني منها المصاب".

وشددت الوزارة على ضرورة أخذ الجرعات التعزيزية، الرابعة لمن أتم الـ3 جرعات، والثالثة لمن أخذ جرعتين فقط، موضحة أن الفترة الزمنية اللازمة هي ثلاثة شهور ما بين الجرعة الثالثة والرابعة، وثلاثة شهور كذلك ما بين الجرعة الثانية والثالثة.

ونوهت وزارة الصحة على ضرورة التزام المصابين بالحجر الصحي، ومن كان مخالِطا الحجر لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

بودكاست عرب 48

#كورونا في الضفة
#فيروس كورونا
#متحورات
#موجات
#جائحة
#فحوصات موجبة

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة أكبر الأسرى سنا بفيروس كورونا
إصابة أكبر الأسرى سنا بفيروس كورونا

2022-07-13

تعليق العمل بالمحاكم واعتصام للمحامين برام الله
تعليق العمل بالمحاكم واعتصام للمحامين برام الله

2022-07-13

إضراب لخطوط النقل العام في الضفة الغربية
إضراب لخطوط النقل العام في الضفة الغربية

2022-07-13

الأكثر قراءة

جنين: قتل والده وأخفى جثته تحت الإسمنت لمدة أيام

جنين: قتل والده وأخفى جثته تحت الإسمنت لمدة أيام

2022-07-12
قتيل ومصابون إثر إطلاق نار في شقيب السلام

قتيل ومصابون إثر إطلاق نار في شقيب السلام

2022-07-12

"ناسا" تنشر أعمق صورة للكون: آلاف المجرات بعد "الانفجار العظيم"

2022-07-12
حالة الطقس: حار نهارا ولطيف ليلا

حالة الطقس: حار نهارا ولطيف ليلا

2022-07-12
البنتاغون يعلن مقتل زعيم داعش في سورية خلال غارة أميركيّة

البنتاغون يعلن مقتل زعيم داعش في سورية خلال غارة أميركيّة

2022-07-12