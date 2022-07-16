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المدخل الشرقي لقرية اللبن: الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا دائما

تاريخ النشر: 16/07/2022 - 09:16

المدخل الشرقي لقرية اللبن: الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا دائما
حاجز عسكري في منطقة الخليل (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجزا دائما على المدخل الرئيسي الشرقي لقرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس، ودققت في هويات الفلسطينيين، وأعاقت حركة الدخول والخروج من وإلى القرية.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه "نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت منذ عام الحاجز بواسطة عدد من المكعبات الاسمنتية، قبل أن تضيف إليه نقاط مراقبة، وعززته اليوم بحواجز بلاستيكية مزودة بشاخصات تحذيرية كتلك التي يستخدمها في حواجزه الدائمة، خاصة على مداخل المدن، كما نصبت سلاسل حديدية تُجبر المركبات على التوقف والمرور من بينها".

ويواصل الاحتلال سياسية تعزيز احتلاله العسكري لمناطق الضفة الغربية من خلال تكثيفه لمظاهر العسكرة ونصب نقاط تفتيش وحواجز عسكرية وهي ما تعيق وتعطّل حياة الفلسطينيين بالتنقل من مكان إلى آخر.

وعدا عن جدار الفصل العنصري الذي بناه الاحتلال الإسرائيلية بين الأراضي المحتلة عام 1948و1967، إلا أنه نصب مئات نقاط التفتيش والحواجز بين القرى والمدن الفلسطينية وبين المستوطنات الإسرائيلية الجاثمة على أراضي الفلسطينيين.

بودكاست عرب 48

#الاحتلال الإسرائيلي
#نصب حاجز عسكري
#قرية اللبن الشرقية
#الخليل

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