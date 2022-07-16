  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مسافر يطا: إصابة 6 عمال فلسطينيين إثر مطاردة الاحتلال لهم وإطلاق النار عليهم

تاريخ النشر: 16/07/2022 - 14:11

مسافر يطا: إصابة 6 عمال فلسطينيين إثر مطاردة الاحتلال لهم وإطلاق النار عليهم
من اعتداء سابق على الفلسطينيين في مسافر يطا (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصيب 6 عمال فلسطينيين، اليوم السبت، إثر انقلاب مركبتهم عقب مطاردتهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المجاز بمسافر يطا جنوبي الخليل.

وأشار منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن 6 عمال أصيبوا خلال مطاردة الاحتلال لمركبتهم، ما أدى إلى انقلابها، كما أطلقت الرصاص الحي باتجاه العمال، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص في قدمه، وتم نقل العمال المصابين إلى إحدى المستشفيات.

ويذكر أن محكمة الاحتلال العليا كانت قد رفضت في وقت سابق من هذا العام التماسا تقدم به أهالي 12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا، ضد قرار الاحتلال إعلان تجمعاتهم مناطق "إطلاق نار"، الأمر الذي سمح لتلك القوات بالاستمرار في تنفيذ تدريبات عسكرية في تلك المناطق على طريق هدم تلك التجمعات وتهجير سكانها.

وتتكرر اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل المهددة بالتهجير.

بودكاست عرب 48

#الاحتلال الإسرائيلي
#مسافر يطا
#إصابة عمال
#إطلاق نار
#انقلاب مركبة

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المدخل الشرقي لقرية اللبن: الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا دائما
المدخل الشرقي لقرية اللبن: الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا دائما

2022-07-16

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وتراجع في صحة ريان وعواودة
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وتراجع في صحة ريان وعواودة

2022-07-16

الأمم المتحدة ردا على تصريحات بايدن: "فرصة حل الدولتين قد تضيع إلى الأبد"
الأمم المتحدة ردا على تصريحات بايدن: "فرصة حل الدولتين قد تضيع إلى الأبد"

2022-07-15

الأكثر قراءة

عبّاس لبايدن: لا سلام بدون إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينيّة

عبّاس لبايدن: لا سلام بدون إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينيّة

2022-07-15
بايدن في السعودية:

بايدن في السعودية: "أنجزنا أعمالا مهمة ولن نترك فراغا لروسيا والصين"

2022-07-15
السعودية تفتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية

السعودية تفتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية

2022-07-15
زيارة بايدن لإسرائيل رسخت الاحتلال على الفلسطينيين

زيارة بايدن لإسرائيل رسخت الاحتلال على الفلسطينيين

2022-07-15
تقرير: خلافات تمنع بيانا مشتركا بعد لقاء عباس وبايدن

تقرير: خلافات تمنع بيانا مشتركا بعد لقاء عباس وبايدن

2022-07-15