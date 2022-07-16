مسافر يطا: إصابة 6 عمال فلسطينيين إثر مطاردة الاحتلال لهم وإطلاق النار عليهم

أصيب 6 عمال فلسطينيين، اليوم السبت، إثر انقلاب مركبتهم عقب مطاردتهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المجاز بمسافر يطا جنوبي الخليل.

وأشار منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن 6 عمال أصيبوا خلال مطاردة الاحتلال لمركبتهم، ما أدى إلى انقلابها، كما أطلقت الرصاص الحي باتجاه العمال، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص في قدمه، وتم نقل العمال المصابين إلى إحدى المستشفيات.

ويذكر أن محكمة الاحتلال العليا كانت قد رفضت في وقت سابق من هذا العام التماسا تقدم به أهالي 12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا، ضد قرار الاحتلال إعلان تجمعاتهم مناطق "إطلاق نار"، الأمر الذي سمح لتلك القوات بالاستمرار في تنفيذ تدريبات عسكرية في تلك المناطق على طريق هدم تلك التجمعات وتهجير سكانها.

وتتكرر اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل المهددة بالتهجير.