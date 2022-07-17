تمديد اعتقال فتى فلسطينيّ بزعم تورّطه بمصرع عنصر شرطة إسرائيليّ دهسا

مدّدت محكمة الصلح في بيتح تيكفا، اعتقال فتى فلسطيني، بزعم ضلوعه في حادث لقي على إثره، عنصر شرطة إسرائيلي مصرعه، فجر اليوم الأحد، دهسا بالقرب من مدينة رعنانا، وذلك خلال مطاردة دوريات الشرطة لمركبة يشتبه بأنها مسروقة من بلدة حولون في مركز البلاد.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيا، يبلغ من العمر 17 عاما، نسبت إليه الضلوع في عملية الدهس والتسبب بمصرع الشرطي، علما بأنه جرى اعتقال الفتى خارج المركبة المسروقة.

وأفاد المحامي الموكّل بالدفاع عن الفتى الفلسطيني، في بيان أصدره مساء اليوم، بأن "محكمة الصلح في بيتح تيكفا مددت اعتقال القاصر المشتبه بدهس شرطي، لمدة يوم واحد فقط، بالرغم من طلب الشرطة من المحكمة تمديد اعتقاله لمدة 10 أيام".

وقال المحامي: "يدور الحديث عن قاصر من منطقة رام الله، ليس لديه سوابق جنائية، قاد السيارة بشكل غير قانوني، لكنه لم يقصد التسبب بوفاة الشرطي. يعبّر القاصر عن أسفه الشديد جراء الحادث ونتيجته القاسية".

وأوضح المحامي أن "شائعات كثيرة تدور حول هذه الحادثة، وبعضها يصف هذه الحادثة على أنها عملية إرهابية أو أمنية، وهذا غير صحيح، والشرطة توجه له شبهات جنائية فقط. يدعي القاصر أنه لم ير الشرطي بتاتا، ولم يلاحظ وجود الشرطي أثناء تواجده في المنطقة التي وقع بها الحادث".

ووفقا لمزاعم الشرطة، فقد نصبت حواجز في وسط البلاد، وطاردت سيارة مسروقة من بلدة حولون، وعند رعنانا وعلى شارع رقم 4 تعرض شرطي توقف عند حاجز للشرطة للدهس من قبل المركبة المطاردة، ولقي الشرطي مصرعه على الفور.

وبعد ساعات من مطاردة المركبة، تمكنت الشرطة التي استعانت بمروحية من اعتراض المركبة التي تسببت بحادثة الدهس، واعتقلت السائق، وهو فلسطيني من منطقة رام الله، بعد أن ترك المركبة وسار على الأقدام، وفقا لمزاعم الشرطة.

ونسبت الشرطة الإسرائيلية للفتى شبهات سرقة المركبة والتسبب بمصرع الشرطي دهسا.

وترجح الشرطة أن تكون خلفية الحادثة جنائية، وفتحت ملفا للتحقيق مع الفتى بشبهة ارتكاب جريمة القتل العمد.