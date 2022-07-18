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إخطارات بالهدم ووقف البناء بمسافر يطا وطوباس

تاريخ النشر: 18/07/2022 - 14:32

إخطارات بالهدم ووقف البناء بمسافر يطا وطوباس
إخطارات بهدم منشآت سكنية وزراعية في مسافر يطا (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بوقف البناء وهدم 6 مباني في البادية البدوية في مسافر يطا قضاء الخليل، وبهدم محمية طبيعية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال، شابا أثناء عمله في أرض في خربة عينون قضاء طوباس، بعدما استولت على شاحنته.

وأفاد رئيس مجلس قروي يرزا، مخلص مساعيد، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أيمن صوافطة، واستولت على شاحنته أثناء عمله في إحدى الأراضي في خربة عينون قضاء طوباس.

وفي سياق متصل، قال مساعيد، إن الاحتلال اقتحم خربة يرزا شرق طوباس، وأخطر بإزالة مبنى سكني مساحته 30 مترا مربعا للمواطن حافظ نعيم مساعيد، كما أخطر بوقف العمل في بركس للماشية مساحته 70 مترا مربعا للمواطن ذاته، بحجة تدمير آثار.

وأضاف أن الاحتلال أخطر بوقف العمل في بركس للماشية مساحته تقريبا 100 متر مربع، وبركس مساحته حوالي 30 مترا مربعا للمواطن رامي نعيم مساعيد، بحجة تدمير آثار.

وفي ذات السياق، أخطرت قوات الاحتلال، بوقف بناء 6 مباني في البادية البدوية في مسافر يطا قضاء الخليل، وبهدم محمية طبيعية.

وهذه المباني بعضها قيد الإنشاء وأخرى تقطن بها عائلات فلسطينية من عائلة النجادة.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال سلمت المواطنين علي عبد محمد النجادة، ومحمد عبد محمد النجادة، ومحمد علي سليمان النجادة، وعبد علي سليمان النجادة، وإبراهيم محمد علي النجادة، وسليمان ناصر نصار النجادة، بوقف العمل في مساكنهم الواقعة في عرب النجادة بالبادية البدوية شرق يطا.

كما أخطرت سلطات الاحتلال المواطنين في مسافر يطا بإزالة عدد من الأشجار المثمرة والحرجية وأسلاك شائكة وعدد من الآبار في محمية خلة الضبع خلال 96 ساعة.

يشار إلى أن سكان البادية ومسافر يطا، يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة عليهم، وعلى ممتلكاتهم، ومزروعاتهم، ومواشيهم، التي يحاولون من خلالها توفير حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم.

بودكاست عرب 48

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