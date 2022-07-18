الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخلها اعتقال عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 11 فلسطينيا من الضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات والمداهمات في محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس والخليل، وتخللها اقتحام عشرات المنازل والعبث في محتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في مخيم الجلزون.

ففي محافظة رام الله، داهمت قوات الاحتلال بالدوريات العسكرية حي سطح مرحبا وحي الطيرة، بعد اقتحامها لقرية عين قينيا المجاور لحي الطيرة.

وجاء الاقتحام بعد اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي في ساعات متأخرة من الليل.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال اقتحامها مخيم الجلزون، وهم محمد عبد الله نخله، موسى عيسى شراكة، وسلام شحادة الطيراوي، وذلك بعد تفتيش منازلهم وجرى نقلهم إلى جهة مجهولة.

وشهد المخيم مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق القنابل الغازية والرصاص المعدني دون وقوع إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير أن قوة عسكرية إسرائيلية أوقفت مركبة قرب قرية وادي فوكين، وفتشتها واحتجزت ركابها قبل أن يتم اعتقالهم، وهم: الأسير المحرر، رئيس بلدية الدوحة سابقا رأفت نافذ جوابرة، وعلاء علي الصطافي، وباسل عبد الفتاح الجابري.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ضياء عمرو وحمزة عمرو من دورا وعمر برقان وغدير أبو حماد من الخليل، فيما اعتقلت حامد جاسر من بيتا قضاء نابلس.

واندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق منها كفر عقب، ومخيم قلنديا قضاء القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مخيم شعفاط، وأقدمت على تفجير أبواب عدد من المنازل.