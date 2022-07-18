الاحتلال يغلق طرقا في حوارة ويعرقل تنقل السكان

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عددا من الشوارع الفرعية في بلدة حوارة قضاء نابلس، حيث تم فرض تقييدات على الدخول والخروج للبلدة، فيما فرضت إجراءات مشددة على تنقل وحركة السكان.

وأفاد رئيس بلدية حوارة معين ضميدي بأن جرافات الاحتلال بالسواتر الترابية والصخور غالبية الطرق الفرعية في البلدة، والتي تربط البلدة بالقرى الغربية.

وأوضح أن إغلاق الطرق شل الحركة المرورية في البلدة، وتسبب بتقطيع أوصالها وعرقلة وصول المواطنين إلى أعمالهم صباحا.

كما أعادت قوات الاحتلال وضع ثكنة عسكرية على إحدى البنايات في البلدة.

وقال الناطق باسم حركة فتح في حوارة، عواد نجم، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة أغلقت أربع طرق داخل البلدة تصل بين حوارة وبلدات عينابوس، وعوريف، وجماعين.

وأضاف أن الاحتلال أغلق أكثر من مرة هذه الطرق، بهدف التضييق على المواطنين في ظل الهجمة التي تتعرض لها البلدة خاصة في معركة رفع العلم الفلسطيني على الشارع الرئيسي.

وتعرضت بلدة حوارة خلال الشهرين الماضيين لإجراءات عقابية مماثلة، وذلك على خلفية رفع المواطنين الأعلام الفلسطينية على الشارع الرئيس وقيام المستوطنين بإنزاله في كل مرة.