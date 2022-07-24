الملك عبد الله يلتقي الرئيس الفلسطينيّ في عمّان

التقى ملك الأردن، عبد الله الثاني، اليوم الأحد، في العاصمة عمان، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي عاد للضفة الغربية المحتلة عصرا، بعد تمنهاء الزيارة.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله والرئيس عباس بحثا في قصر الحسينية في عمان "التطورات في المنطقة، خاصة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتأثيرها على فرص استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتجري الإنتخابات الإسرائيلية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

كما تم خلال لقاء الملك عبد الله وعباس "التأكيد على استمرار التنسيق الأردني الفلسطيني لتذليل العقبات الإسرائيلية على جسر الملك حسين، والتي تتسبب بازدحامات للمسافرين".

وشهد معبر "الكرامة"، بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة اكتظاظا غير مسبوق خلال الأيام القليلة الماضية، وفق ما قال مسؤول أردني، عازيا ذلك إلى عدم قدرة الجانب الإسرائيلي على استيعاب أعداد المسافرين المتزايدة بعد انتهاء موسم الحج وعيد الأضحى.

وأكد الملك خلال اللقاء "ضرورة التحرك الأردني الفلسطيني المشترك على مختلف المستويات للبناء على النشاط الدبلوماسي في المنطقة بعد زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وانعقاد قمة جدة للأمن والتنمية".

وزار بايدن إسرائيل والضفّة الغربية المحتلة من 13 إلى 15 تموز/ يوليو الماضي، والتقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، والرئيس الفلسطيني، قبل توجّهه إلى السعوديّة.

وشدد الملك على "أهمية مواصلة التنسيق الأردني الفلسطيني خصوصا قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل"، مشيرا الى "حرص الأردن على إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي".

كما شدد على "ضرورة شمول الأشقاء الفلسطينيين في المشاريع الإقليمية وتمكينهم ودعم صمودهم على الأرض وعدم تهميشهم".

وأعاد الملك التأكيد على "وقوف الأردن الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة"، مشيرا إلى "مواصلة المملكة بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".