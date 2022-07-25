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الاحتلال يلاحق العمال على معبر الظاهرية ويستهدف الصيادين بغزة

تاريخ النشر: 25/07/2022 - 12:10

الاحتلال يلاحق العمال على معبر الظاهرية ويستهدف الصيادين بغزة
الاحتلال يضيق على الفلسطينيين بمصدر رزقهم (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب عاملان صباح اليوم الإثنين، بالرصاص الحي، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي صوب العمال على معبر الظاهرية، جنوب الخليل، فيما استهدفت بحرية الاحتلال الصيادين شمال ووسط قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على ما يسمى معبر الظاهرية "ميتار"، النار على العمال، ما تسبب بإصابة العاملين نعمان محمد نعمان العواودة، وأحمد عبد الكريم سلامه من محافظة الخليل بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية، ونقلا على أثرها إلى مستشفيات إسرائيلية لتلقي العلاج.

إلى ذلك، لاحقت قوات الاحتلال الطواقم العاملة على تنظيف الموقع الأثري في بلدة سبسطية قضاء نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال مدعومة بوحدات ميدانية من المشاة، وبمساعدة طائرة تصوير يلاحقون عمال وطواقم البلدية التي تعمل على تنظيف الموقع الأثري في البلدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال سلمت إخطارا يقضي بمنع العمل في الموقع الأثري، بحجة أنه منطقة مصنفة "ج"، الخميس الماضي، ومنعت من استكمال العمل فيه.

وفي قطاع غزة، أطلقت زوارق البحرية للاحتلال، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين وسط وشمال قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظتي وسط وشمال القطاع، وبكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقة السودانية، والواحة، والنصيرات، والزوايدة وسط القطاع، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة.

وتتعمد الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض بحر قطاع غزة، يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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#الضفة الغربية
#الخليل
#الظاهرية
#بحر غزة
#الزوارق الحربية
#بحرية الاحتلال
#سبسطية

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